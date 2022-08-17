Заварухин после 1:2 от «Металлурга»: «Будем подтягивать игровую дисциплину и больше уделять внимания игре в неравных составах»

подвел итоги матча против (1:2) на Кубке президента Казахстана.

– Хорошо ребята играли третий период, до конца бились и имели возможности, чтобы забить. Где-то здорово вратарь соперника сыграл.

Что касается начала матча, то вроде были неплохие моменты, но пропустили эти контратаки, которые и повлияли на результат. Одна контратака при игре «4 на 5», другая – «5 на 5». Но идем дальше, работаем.

Будем сейчас больше уделять внимания игре в неравных составах и подтягивать игровую дисциплину. У нас много ненужных удалений в зоне атаки – будем над этим работать.

– Что скажете о первой игре Эберта за «Автомобилист»?

– Посмотрю видео. Вроде пока картины не портил. Понятно, что он еще не в идеальных кондициях, не на 100 процентов. Через игру, надеюсь, войдет. И будет хороший помощник команде – тот, каким мы и видели его, за что мы его тренерским штабом и выбрали. Он полностью подходил нам по всем критериям.

– Что скажете по поводу выбора капитана на матчи? Вторая игра на этом турнире – и второй капитан.

– Мы пришли к такому мнению, чтобы ребята сами перед сезоном выбрали капитана. Пока же даем каждому из ребят побыть в этой роли, почувствовать себя в роли лидера, – сказал главный тренер .