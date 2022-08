«Динамо» показало новый шлем Коновалова. В память о «Локомотиве» на нем изображен логотип ярославского клуба

«Динамо» показало новый шлем вратаря .

Он выполнен в цветах клуба .

На маске изображены 32-й номер голкипера, надпись «Динамо» Москва, логотип и дата 07.09.11.

«Enjoy every moment, you never know when it will be over (наслаждайся каждым моментом, никогда не знаешь, когда это закончится – прим. Sports.ru), – написано на шлеме.

«Илья Коновалов к сезону готов!

Шлем вратаря – кайф», – говорится в сообщении .

Напомним, 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с игроками «Локомотива» на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, выжил только бортпроводник Александр Сизов.

Коновалов – воспитанник ярославского «Локомотива». Он играл за клуб в КХЛ с 2017 по 2021 год.

Фото: телеграм-канал «Динамо»