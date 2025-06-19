Дэйли о Макдэвиде: «Буду удивлен, если у него не будет возможностей выиграть Кубок Стэнли. Впереди много лет карьеры»
Билл Дэйли считает, что Коннор Макдэвид сможет выиграть Кубок Стэнли.
28-летний капитан «Эдмонтона» второй сезон подряд проиграл «Флориде» в финале плей-офф НХЛ.
– На ваш взгляд, будет ли у Коннора Макдэвида еще один шанс выиграть Кубок Стэнли? Два поражения подряд, должно быть, стали для него трагедией.
– У него еще много лет карьеры впереди. Я буду удивлен, если у Коннора не будет больше возможностей выиграть Кубок Стэнли, – сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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