Коновалов о «Динамо»: «Заложенной физики должно хватить на целый сезон»

высказался о поражении «Динамо» от «Локомотива» (0:1 Б) в Кубке Башкортостана.

«Хороший матч получился, хорошее движение было, много лезли на ворота. Есть положительная динамика по турниру. Будем работать дальше, готовимся к чемпионату.

Необычно было видеть лица, с которыми много лет вместе играл. Готовился сегодня как к обычному матчу.

У нас есть свои задачи в команде касаемо подготовки к сезону. Я думаю, заложенной физики должно хватить на целый сезон. Посмотрим, как скажут тренеры.

Готов много играть. Были такие сезоны, нормально себя чувствовал. Знаю, как к этому готовиться», – сказал вратарь .