Кожевников о Костине и Мальцеве в НХЛ: «Думаю, для их карьеры было бы полезнее постоянно играть в КХЛ. Но каждый сам выбирает свой путь»

Александр Кожевников поделился мнением о перспективах российских игроков в .

– Приветствуете желание и Михаила Мальцева продолжить покорять НХЛ?

– Если им больше нравится там, пускай покоряют. Хотя могли приехать в КХЛ и тут бы получали постоянную игровую практику. Думаю, это было бы полезнее для их карьеры, но советы давать не могу. Каждый сам выбирает свой путь.

– Каковы перспективы в «Рейнджерс»? Не пора ли оставить попытки закрепиться в НХЛ?

– Этот сезон, скорее всего, станет для него определяющим. В КХЛ у него здорово получается. Возможно, ему стоило задержаться в России, стать сформировавшейся звездой, а затем поехать бы в НХЛ и закрепиться в составе любого клуба. Как это сделал Кирилл Капризов. Мы же видим метания туда-обратно. При этом Кравцов – очень талантливый парень. Дай бог, чтобы у него все получилось.

– Вратари Илья Коновалов и Алексей Мельничук вернулись в КХЛ. Каковы перспективы Петра Кочеткова и Даниила Тарасова закрепиться в основах «Каролины» и «Коламбуса» соответственно?

– Надо смотреть, в каком они состоянии, насколько прибавили за последний год. Так-то это перспективные ребята, но будут ли им доверять? Все-таки конкуренция в обоих клубах очень приличная.

– Пойдет ли на пользу обмен в «Торонто» и в «Колорадо»?

– Оба мало играли в своих предыдущих командах, поэтому это хороший шанс перезапустить карьеру в НХЛ. Насколько я понял, боссы «Колорадо» рассматривают Георгиева в качестве первого номера. Для него это хорошая возможность показать себя. Все-таки в «Рейнджерс» он сидел под Игорем Шестеркиным, вытеснить которого из состава практически невозможно.

Игорь сейчас – лучший вратарь НХЛ. У Самсонова мало что получилось в «Вашингтоне», но все знают, что его потенциал гораздо выше.

– Игорь Шестеркин стал любимчиком в «Рейнджерс». Способен Илья Сорокин добиться того же в «Айлендерс»?

– Шестеркин и здесь был звездой, он уехал сформированным игроком. Шестеркин – вообще любимчик всех. Сорокин – тоже вратарь с солидным опытом. Да, возможно, у него не так много сэйвов, как у Игоря, но, как по мне, он – один из лучших наших вратарей, – сказал двукратный олимпийский чемпион.