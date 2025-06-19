Сушинский о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Сергей – половина команды. Главное, он держит чашку в руках, хороший контракт у него есть, а индивидуальная награда не влияет на заслуги»

Максим Сушинский оценил вклад Сергея Бобровского в победу «Флориды» в плей-офф.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли (4-2 в серии). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьим в голосовании журналистов за звание самого ценного игрока плей-офф.

«Флорида » – очень ровная команда, в межсезонье добавили несколько человек и не потеряли лидеров. Тренер у них тоже очень приличный. У них играют все звенья, ну и Бобровский – это половина команды.

Бобровскому не дали звание лучшего игрока плей-офф? Для Сергея главное, что он держит чашку в руках. Не так страшно, что ему не дали лучшего игрока плей-офф.

Контракт хороший у него уже есть, ну а индивидуальная награда не влияет на его заслуги», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский .