Роман Ротенберг: «Отдал все, что мог ради СКА. До слез, когда детишки подходят – и все с таким уважением. Хочу поблагодарить всех поддерживающих меня болельщиков»

Роман Ротенберг заявил, что отдал все в работе со СКА.

Ранее петербургский клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова. Ротенберг возглавлял команду с 2022 года.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают.

14 лет я отработал в Санкт-Петербурге, в СКА , с детства всегда болел за СКА. Отдал все, что мог ради клуба.

До слез, когда детишки подходят, и все с таким уважением, поэтому низкий поклон всем болельщикам в Санкт-Петербурге», – сказал Роман Ротенберг , также являющийся первым вице-президентом ФХР.