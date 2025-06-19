Роман Ротенберг: «Отдал все, что мог ради СКА. До слез, когда детишки подходят – и все с таким уважением. Хочу поблагодарить всех поддерживающих меня болельщиков»
Роман Ротенберг заявил, что отдал все в работе со СКА.
Ранее петербургский клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова. Ротенберг возглавлял команду с 2022 года.
«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают.
14 лет я отработал в Санкт-Петербурге, в СКА, с детства всегда болел за СКА. Отдал все, что мог ради клуба.
До слез, когда детишки подходят, и все с таким уважением, поэтому низкий поклон всем болельщикам в Санкт-Петербурге», – сказал Роман Ротенберг, также являющийся первым вице-президентом ФХР.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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