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Дэйли о втором чемпионстве «Флориды» подряд: «Династия – это слишком громко сказано, возможно. Но команда на грани исторического достижения»

Билл Дэйли ответил, можно ли считать «Флориду» династией.

Команда тренера Пола Мориса выиграла Кубок Стэнли во втором сезоне подряд.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4-2 в финальной серии.

– После трех финалов подряд и двух Кубков Стэнли можете ли вы назвать «Флориду» командой-династией? Или «пантерам» нужно сначала выиграть третий кубок?

– Династия – это, возможно, слишком громко сказано, но «Флорида», безусловно, на грани исторического достижения, – сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.

9 мыслей о втором подряд чемпионстве «Флориды»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoЧемпионат.com
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