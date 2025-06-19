  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о СКА: «Обычно клуб был на главных страницах – делались приобретения, обмены. Сейчас этого нет. До сих не объявлен тренерский штаб, никто не сказал, как будет работать система»
0

Черкас о СКА: «Обычно клуб был на главных страницах – делались приобретения, обмены. Сейчас этого нет. До сих не объявлен тренерский штаб, никто не сказал, как будет работать система»

Сергей Черкас высказался о поведении СКА в межсезонье.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера.

– Обычно СКА в это время года был на главных страницах информагентств, потому что делались какие-то приобретения, обмены.

Сейчас этого ничего нет. До сих не объявлен тренерский штаб, никто не сказал, как будет работать система.

Наверное, новому руководству СКА понадобится время на то, чтобы все это организовать. Посмотрим, интересно за этим наблюдать.

– Там же в руководстве новые люди – это всегда непросто.

– Да, я так понимаю, они больше разбираются в бизнесе, чем в хоккее. А перемены в клубе большие, тут надо кое-что по-новому отстраивать.

– Какой видите роль Игоря Захаркина, которого назначили на пост советника генерального директора клуба?

– Захаркин – известный в хоккейном мире человек, работал в СКА с Вячеславом Быковым, выигрывал Кубок Гагарина, такого же успеха они добились в «Салавате Юлаеве».

Сборную России этот тренерский тандем успешно тренировал. Но вот объяснить его роль в СКА я пока затрудняюсь.

Если бы он был советником Игоря Ларионова, главного тренера, и они вместе работали бы – это я понимаю. Может, он будет консультировать новых руководителей СКА насчет хоккея, как он устроен, что правильно, что неправильно, кого надо покупать, кого не надо. С другой стороны, все это может объяснять руководству и Ларионов.

Мне еще не понятна роль Захаркина. Может, руководство клуба ее обозначит в ближайшее время, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Захаркин
Сергей Черкас
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Роман Ротенберг: «Отдал все, что мог ради СКА. До слез, когда детишки подходят – и все с таким уважением. Хочу поблагодарить всех поддерживающих меня болельщиков»
45 секунд назад
Дэйли о втором чемпионстве «Флориды» подряд: «Династия – это слишком громко сказано, возможно. Но команда на грани исторического достижения»
30 минут назад
Максим Сушинский: «Школа у СКА – сумасшедшая работа. Сколько молодых ребят выросло… Для главной команды очень много сделано при прежнем руководстве»
10сегодня, 02:57
Давыдов о Никитине: «Игроков ставят на рельсы, они по ним гоняют туда-сюда. ЦСКА и тем более сборной России такой стиль не совсем подходит»
8сегодня, 02:42
НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат. Клуб вернул Кэйна из долгосрочного списка травмированных в плей-офф
34сегодня, 02:30
«Эдмонтон» согласовывает с Фредериком контракт на 8 лет с зарплатой от 3,5 до 4 млн долларов в год
17сегодня, 00:56
Бонино завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Питтсбурга». Форвард два раза выиграл Кубок Стэнли и провел 868 матчей в регулярках НХЛ
2сегодня, 00:42
Донато подписал 4-летний контракт с «Чикаго», зарплата – 4 млн долларов в год. Форвард стал вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне
7сегодня, 00:28
«Нью-Джерси» обменял Хаулу в «Нэшвилл» на Ханзела и выбор в 4-м раунде драфта
сегодня, 00:14
«Фанаты считают, что Беннетт постоянно нарушает правила – но не c бородой в плей-офф. Поздравляем Сэма, его бороду и живность, обитающую в ее глубинах». Вышински о форварде
3вчера, 20:21Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Леонид Вайсфельд: «Интерес будет к любой команде под руководством Ротенберга. Мы все хотим, чтобы «Витязь» сохранился»
20 минут назад
Нестеренко подписал односторонний контракт с «Анахаймом» на два года. Форвард набрал 6 очков в НХЛ в прошлом сезоне, 34 балла – в АХЛ
1сегодня, 02:14
Зарплата Вишневского – 20 млн рублей в год по новому контракту со «Спартаком» (Михаил Зислис)
3вчера, 16:12
Дементьев о Никитине в ЦСКА: «Редчайший случай, тренера не убирают, он сам уходит, выиграв Кубок Гагарина. Я был сильно удивлен»
8вчера, 15:09
Александр Кожевников: «ИИХФ – маленькие фашистики, там одни русофобы и негодяи»
8вчера, 14:38
Вайсфельд о Никитине в ЦСКА: «В уважающей себя лиге таких вещей происходить не должно. В НХЛ клуб, который такого тренера забирает, должен полцарства отдать»
30вчера, 14:22
Оклад Хохлачева в «Ладе» – 20 млн рублей по однолетнему контракту
4вчера, 13:38
Фигурист Ветлугин о величайшем спортсмене прямо сейчас: «Овечкин. Обновление рекорда по голам в НХЛ взбудоражило не только Россию, но и весь мир»
1вчера, 13:28
Маршанд, Райнхарт и Беннетт забили по 5+ голов в финале Кубка Стэнли – 2-й случай в истории лиги. Они повторили достижение Хоу, Линдсэя и Дельвеккио из «Детройта»-1955
2вчера, 11:01
Дементьев о втором поражении Макдэвида в финале: «Овечкин выиграл кубок на 13-й год»
15вчера, 10:55