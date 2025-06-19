Черкас о СКА: «Обычно клуб был на главных страницах – делались приобретения, обмены. Сейчас этого нет. До сих не объявлен тренерский штаб, никто не сказал, как будет работать система»

Сергей Черкас высказался о поведении СКА в межсезонье.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера.

– Обычно СКА в это время года был на главных страницах информагентств, потому что делались какие-то приобретения, обмены.

Сейчас этого ничего нет. До сих не объявлен тренерский штаб, никто не сказал, как будет работать система.

Наверное, новому руководству СКА понадобится время на то, чтобы все это организовать. Посмотрим, интересно за этим наблюдать.

– Там же в руководстве новые люди – это всегда непросто.

– Да, я так понимаю, они больше разбираются в бизнесе, чем в хоккее. А перемены в клубе большие, тут надо кое-что по-новому отстраивать.

– Какой видите роль Игоря Захаркина, которого назначили на пост советника генерального директора клуба?

– Захаркин – известный в хоккейном мире человек, работал в СКА с Вячеславом Быковым, выигрывал Кубок Гагарина, такого же успеха они добились в «Салавате Юлаеве».

Сборную России этот тренерский тандем успешно тренировал. Но вот объяснить его роль в СКА я пока затрудняюсь.

Если бы он был советником Игоря Ларионова , главного тренера, и они вместе работали бы – это я понимаю. Может, он будет консультировать новых руководителей СКА насчет хоккея, как он устроен, что правильно, что неправильно, кого надо покупать, кого не надо. С другой стороны, все это может объяснять руководству и Ларионов.

Мне еще не понятна роль Захаркина. Может, руководство клуба ее обозначит в ближайшее время, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.