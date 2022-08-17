Сергачев не примет участия в форуме «Ак Барса». Новый спикер − Максим Гончаров

не примет участия в международной конференции о спортивном маркетинге.

Ранее анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в TANECO форуме, который состоится 26 августа.

Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром».

13 августа игрок написал в соцсетях о том, что он и организаторы форума «разобрались в недоразумении», но позже удалил запись.

Казанский клуб в ответ выложил пост с инфографикой, в котором объяснил произошедшее тем, что менеджер Сергачева не донес информацию о форуме до игрока.

Сегодня «Ак Барс» обновил программу TANECO форума.

«Новый спикер − Максим Гончаров. Заявленный ранее Михаил Сергачев в форуме не участвует», – говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что выступление менеджера игрока Николая Дулева также не состоится.