«Ак Барс» о ситуации с Сергачевым: «Менеджер Михаила не донес до игрока информацию о форуме. Претензий нет, резкие высказывания – эмоции»

выступил с разъяснением по ситуации с участием в форуме.

Казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.

Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром».

Вчера игрок написал в соцсетях о том, что он и организаторы форума «разобрались в недоразумении», но позже удалил запись.

Казанский клуб выпустил специальный пост с разъяснением ситуации в виде инфографики.

«Личный бренд, обвинения, закшвары – это про историю с Сергачевым и наш TANECO форум. Рассказываем, что случилось на самом деле», – говорится в телеграм-канале «Ак Барса».

Инфографика: телеграм-канал «Ак Барса».