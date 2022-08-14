«Ак Барс» о ситуации с Сергачевым: «Менеджер Михаила не донес до игрока информацию о форуме. Претензий нет, резкие высказывания – эмоции»

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«Ак Барс» выступил с разъяснением по ситуации с участием Михаила Сергачева в форуме. 

Казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.

Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром»

Вчера игрок «Тампы» написал в соцсетях о том, что он и организаторы форума «разобрались в недоразумении», но позже удалил запись. 

Казанский клуб выпустил специальный пост с разъяснением ситуации в виде инфографики. 

«Личный бренд, обвинения, закшвары – это про историю с Сергачевым и наш TANECO форум. Рассказываем, что случилось на самом деле», – говорится в телеграм-канале «Ак Барса». 

Инфографика: телеграм-канал «Ак Барса»

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