Ротенберг о двусторонке СКА: «В роли арбитра выступил Бардаков. Для него такой опыт будет полезен»

Роман Ротенберг сообщил, что форвард Захар Бардаков был арбитром во время двусторонки СКА.

«Старт сезона все ближе, поэтому особое внимание сейчас уделяем наигрыванию сочетаний. Сегодня провели двусторонку, посмотрели в деле как уже ставшие привычными, так и абсолютно новые связки.

Впервые сыграл и сразу же отметился заброшенной шайбой – это как раз то, что мы от него ждем. Все молодцы, хорошо показали себя, зарядились эмоциями, которые во время тяжелого микроцикла особенно важны.

А в роли арбитров выступили не только наши тренеры, но и в нестандартном амплуа попробовал себя . Для него такой опыт тоже будет полезен.

Нагрузку не сбавляем, поэтому вечерняя тренировка снова была в формате «городка». Взяли хороший темп и работаем с правильным настроением. Продолжаем, сбор в Сочи в самом разгаре!» – написал главный тренер .

Напомним, Бардаков получил сотрясение после хита Федора Малыхина. Эпизод произошел в матче Sochi Hockey Open между «Авангардом» и СКА (3:1). Судьи не наказали Малыхина штрафом.

Фото: телеграм-канал

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