Плющев о хите Малыхина против Бардакова: «Так ведь убить можно! Человек бьет клюшкой в шею игрока, который его даже не видит»

высказался о хите против на .

«Посмотрел видео с нарушением Малыхина против Захара Бардакова. Это, конечно, безобразие. Человек бьет клюшкой в шею игрока, который его даже не видит.

И дело не в том, что это всего лишь предсезонный турнир. Это тяжелое нарушение, за которое надо немедленно удалять и накладывать длительную дисквалификацию. Так ведь можно убить!

Странно, что нарушение не увидели судьи. Лигу уже покинул ряд ведущих арбитров, и, судя по всему, нас ждет тяжелый сезон. Я смотрел матч, арбитры пропускали много мелкого фола. И, как мы видим из эпизода, не только мелкого! Если так судят в предсезонке, то что же будет в чемпионате? Как бы это не закончилось для кого-то плохо», – сказал заслуженный тренер России.