Ротенберг о травме Бардакова после удара Малыхина: «Не по хоккейным понятиям действовал соперник. У Захара сотрясение»

сообщил, что Захар Бардаков получил сотрясение после хита Малыхина.

Эпизод произошел в матче между и СКА (3:1).

– Поклонники СКА очень обеспокоены травмой , которую он получил в эпизоде матча с «Авангардом». Как самочувствие Захара, и когда ориентировочно стоит ожидать его возвращения на лед?

– У него довольно тяжелая травма – Захар получил удар в голову в тот момент, когда уже лежал на льду. Очень неприятный эпизод, не по хоккейным понятиям действовал соперник.

Но такое случается, нужно быть к этому готовым. Не могу пока ответить, когда Бардаков вернется, у него сотрясение, но мы ждем его в ближайшее время и желаем здоровья.

Захар – крепкий парень, он держит удар, даже рвался всю прошлую игру на лед и сыграл какие-то смены после того эпизода, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.

Плющев о хите Малыхина против Бардакова: «Так ведь убить можно! Человек бьет клюшкой в шею игрока, который его даже не видит»