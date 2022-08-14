Ротенберг о подготовке к сезону: «Оттачиваем тактику. Молодые ребята очень стараются и выдерживают наши требования»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке СКА к сезону.
«Продуктивно проводим текущий микроцикл в Сочи. Много работаем на льду, оттачиваем тактику, ведь скоро будем проверять схемы в деле на домашнем турнире Пучкова в Петербурге.
Отмечу молодых ребят, которые очень стараются и выдерживают наши требования. Они работают наравне со всеми и каждый день доказывают, что наши чемпионы МХЛ уже готовы к взрослому хоккею и полноценной игре за основу.
Сейчас подводим всех к одному знаменателю по физической форме, чтобы в конце августа уже определиться с составом, который начнет регулярный чемпионат КХЛ», – написал главный тренер СКА.