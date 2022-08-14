Ротенберг о подготовке к сезону: «Оттачиваем тактику. Молодые ребята очень стараются и выдерживают наши требования»

рассказал о подготовке к сезону.

«Продуктивно проводим текущий микроцикл в Сочи. Много работаем на льду, оттачиваем тактику, ведь скоро будем проверять схемы в деле на домашнем турнире Пучкова в Петербурге.

Отмечу молодых ребят, которые очень стараются и выдерживают наши требования. Они работают наравне со всеми и каждый день доказывают, что наши чемпионы уже готовы к взрослому хоккею и полноценной игре за основу.

Сейчас подводим всех к одному знаменателю по физической форме, чтобы в конце августа уже определиться с составом, который начнет регулярный чемпионат , – написал главный тренер СКА.