Ротенберг о подготовке к сезону: «Оттачиваем тактику. Молодые ребята очень стараются и выдерживают наши требования»

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Роман Ротенберг рассказал о подготовке СКА к сезону.

«Продуктивно проводим текущий микроцикл в Сочи. Много работаем на льду, оттачиваем тактику, ведь скоро будем проверять схемы в деле на домашнем турнире Пучкова в Петербурге.

Отмечу молодых ребят, которые очень стараются и выдерживают наши требования. Они работают наравне со всеми и каждый день доказывают, что наши чемпионы МХЛ уже готовы к взрослому хоккею и полноценной игре за основу.

Сейчас подводим всех к одному знаменателю по физической форме, чтобы в конце августа уже определиться с составом, который начнет регулярный чемпионат КХЛ», – написал главный тренер СКА.

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