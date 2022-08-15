Фетисов о 18-м месте Малкина в списке топ-центров НХЛ: «Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. Женя – лучший центрфорвард современности»

Теги рейтинги Питтсбург Вячеслав Фетисов Евгений Малкин НХЛ брань контент Хоккей

Вячеслав Фетисов считает Евгения Малкина лучшим центрфорвардом современности.

Ранее официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших центрфорвардов лиги. Россиянин занял 18-е место. 

«Нужно в жопу засунуть эти рейтинги.

И без них понятно, что Женя Малкин в принципе лучший центрфорвард современности, тут и без них это все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные