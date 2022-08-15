Фетисов о 18-м месте Малкина в списке топ-центров НХЛ: «Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. Женя – лучший центрфорвард современности»

считает лучшим центрфорвардом современности.

Ранее официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших центрфорвардов лиги. Россиянин занял 18-е место.

«Нужно в жопу засунуть эти рейтинги.

И без них понятно, что Женя Малкин в принципе лучший центрфорвард современности, тут и без них это все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)