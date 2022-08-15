Рапп о Малкине: «Джино – один из величайших игроков всех времен. Он будет очень мотивирован в этом сезоне»

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Майк Рапп считает, что Евгений Малкин будет очень мотивирован в новом сезоне НХЛ. 

36-летний нападающий летом подписал новый контракт с «Питтсбургом» на 4 года с зарплатой 6,1 миллиона долларов. 

В рейтинге лучших центрфорвардов по версии NHL.com россиянин занял 18-е место. 

«Джино – один из величайших игроков всех времен.

Думаю, что в этом сезоне он будет очень мотивирован и в следующем году окажется еще выше в этом списке», – сказал бывший одноклубник Малкина и аналитик NHL Network.

Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)

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