Рапп о Малкине: «Джино – один из величайших игроков всех времен. Он будет очень мотивирован в этом сезоне»

Майк Рапп считает, что Евгений Малкин будет очень мотивирован в новом сезоне НХЛ.
36-летний нападающий летом подписал новый контракт с «Питтсбургом» на 4 года с зарплатой 6,1 миллиона долларов.
В рейтинге лучших центрфорвардов по версии NHL.com россиянин занял 18-е место.
«Джино – один из величайших игроков всех времен.
Думаю, что в этом сезоне он будет очень мотивирован и в следующем году окажется еще выше в этом списке», – сказал бывший одноклубник Малкина и аналитик NHL Network.
Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)