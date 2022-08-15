Ярослав Цулыгин о стычке Хмелевски и Вовченко: «Спасибо Саше, заступился за меня как настоящий друг»

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Защитник «Салавата» Ярослав Цулыгин подвел итоги турнира в Уфе. 

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– Хочется сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Они нас во всех матчах поддерживали, гнали вперед, отсюда и результат. 

– Ты самый молодой игрок в команде. Как оценишь свою игру?

– Считаю, все получилось неплохо. Это мой первый турнир на взрослом уровне. Думаю, что справился. 

– По ходу матча ты столкнулся с игроком соперника, Хмелевски за тебя заступился. Что произошло в том эпизоде?

– Если честно, мне показалось, что Вовченко сфолил на мне. Но хочу сказать спасибо Саше за то, что он за меня заступился как настоящий друг. 

– Было волнение перед турниром? 

– Небольшое волнение было, но, считаю, я хорошо справлялся. Неуверенность довольно быстро ушла, дальше было проще. 

– Сегодня ты набрал первое очко в составе «Салавата». Парни тебя похвалили, подбодрили? Насколько это важно для тебя?

– Приятно, конечно, но это еще не результат, хотя и поможет мне в дальнейшем. Это предсезонный турнир. В сезоне, надеюсь, получится играть лучше, – сказал защитник уфимцев. 

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