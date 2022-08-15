Ярослав Цулыгин о стычке Хмелевски и Вовченко: «Спасибо Саше, заступился за меня как настоящий друг»

Защитник Ярослав Цулыгин подвел итоги турнира в Уфе.

Клуб стал победителем домашнего Кубка республики Башкортостан.

– Хочется сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Они нас во всех матчах поддерживали, гнали вперед, отсюда и результат.

– Ты самый молодой игрок в команде. Как оценишь свою игру?

– Считаю, все получилось неплохо. Это мой первый турнир на взрослом уровне. Думаю, что справился.

– По ходу матча ты столкнулся с игроком соперника, Хмелевски за тебя заступился. Что произошло в том эпизоде?

– Если честно, мне показалось, что Вовченко сфолил на мне. Но хочу сказать спасибо Саше за то, что он за меня заступился как настоящий друг.

– Было волнение перед турниром?

– Небольшое волнение было, но, считаю, я хорошо справлялся. Неуверенность довольно быстро ушла, дальше было проще.

– Сегодня ты набрал первое очко в составе «Салавата». Парни тебя похвалили, подбодрили? Насколько это важно для тебя?

– Приятно, конечно, но это еще не результат, хотя и поможет мне в дальнейшем. Это предсезонный турнир. В сезоне, надеюсь, получится играть лучше, – сказал защитник уфимцев.

Хмелевски о стычке с Вовченко: «Он ударил молодого игрока «Салавата» в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты не можешь просто смотреть»