Отманн о лакроссах Джонсона в тренировочном лагере: «Сказал ему: «Я бы лучше посмотрел, как ты делаешь это на МЧМ». А он ответил: «Это и есть цель»

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Бреннан Отманн сообщил, что Кент Джонсон планировал забить лакросс-гол на МЧМ-2022.

19-летний форвард «Коламбуса» отличился в игре группового этапа турнира в Эдмонтоне против сборной Чехии (5:1).

Отманн рассказал, что Джонсон забивал лакросс-голы в тренировочном лагере.

«На самом деле я сказал ему в первый день [лагеря]: «Джон, я бы лучше посмотрел, как ты делаешь это на турнире». А он посмотрел на меня и сказал: «Да, это и есть цель». 

Поэтому, когда он оказался за воротами, я посмотрел и сказал: «Хорошо, это оно». И тогда он сделал это!» – сказал Отманн.

Форвард «Коламбуса» Кент Джонсон забил лакросс-гол за сборную Канады на МЧМ

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