Форвард молодежной сборной Канады Отманн о Бедарде: «У него суперэлитный бросок. Постоянно об этом говорим»

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Бреннан Отманн назвал бросок Коннора Бедарда суперэлитным. 

Форварды вместе выступают за молодежную сборную Канады на МЧМ-2022 в Эдмонтоне.

17-летний Бедард, фаворит драфта НХЛ-2023, набрал 4 (2+2) очка в 2 матчах на турнире. 

В прошлом сезоне он стал самым молодым игроком, забросившим 50 шайб за сезон в Западной хоккейной лиге. В его активе 51 шайба в 62 матчах за «Реджайну». 

«У него суперэлитный бросок. Мы все постоянно об этом говорим.

Я знаю многих парней, которые хорошо бросают, но он в самом деле выделяется», – сказал проспект «Рейнджерс». 

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