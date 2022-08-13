Форвард молодежной сборной Канады Отманн о Бедарде: «У него суперэлитный бросок. Постоянно об этом говорим»

Бреннан Отманн назвал бросок суперэлитным.

Форварды вместе выступают за молодежную сборную Канады на МЧМ-2022 в Эдмонтоне.

17-летний Бедард, фаворит драфта НХЛ-2023, набрал 4 (2+2) очка в 2 матчах на турнире.

В прошлом сезоне он стал самым молодым игроком, забросившим 50 шайб за сезон в . В его активе 51 шайба в 62 матчах за «Реджайну».

«У него суперэлитный бросок. Мы все постоянно об этом говорим.

Я знаю многих парней, которые хорошо бросают, но он в самом деле выделяется», – сказал проспект «Рейнджерс».