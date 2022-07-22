Отманн о перспективах в «Рейнджерс»: «Хотел войти в топ-5 лучших игроков OHL, и это удалось, думаю. Надеюсь попасть в команду, равняюсь на Ткачака и Коннора»

Форвард Бреннан Отманн надеется пробиться в состав «Рейнджерс» в новом сезоне.

В минувшем 19-летний канадец набрал 97 (50+47) очков в 66 матчах за «Флинт» в юниорской лиге Онтарио. Он стал вторым снайпером и седьмым бомбардиром лиги.

В 19 играх плей-офф 16-й номер драфта НХЛ-2021 добавил еще 24 (9+15) балла.

«Я хотел войти в пятерку лучших игроков лиги, и мне это удалось, думаю.

– это большой шаг вперед. – хорошая молодая команда, где есть ветераны-лидеры. Если я попаду туда, сыграю несколько игр, то это было бы хорошо для моего развития и для всех. Если я не попаду в команду в сентябре, то будет шанс в следующем году. Но я, конечно, постараюсь попасть в нее уже в этот раз.

Мне очень нравится игра , он для меня как образец для подражания. Против него очень сложно играть. Он физически развит.

Мой вес – 82-83 кг, но я играю так, как будто немного тяжелее. Это хорошо, мало кто может так сказать. Это качество я взял у Ткачака. Такого игрока обожают в его команде и ненавидят играть против него. Это та ролевая модель, о которой я думаю.

Еще мне нравится . Он забил 40 голов в сезоне и может играть на обоих концах площадки. Возможно, он не так физически развит, как Ткачак, но у него хороший хоккейный IQ. Он знает, что делать с шайбой», – рассказал Отманн.