Нестеров о новом контракте с ЦСКА: «Четыре года впереди. Спасибо за доверие. Планы – выигрывать каждую игру и добиваться высоких результатов»

высказался после контрольного матча с минским «Динамо» (1:6).

– Первый матч, не очень положительный результат. Что позитивного из него можно вынести?

– На самом деле, много моментов. Рады вернуться, провели игру. Мы много тренируемся: да, где-то под нагрузками, но это не оправдание. Надо выходить и выигрывать. Я надеюсь, что к следующей игре будем лучше себя чувствовать и будем побеждать.

– Капитанская нашивка сегодня накладывал больше ответственности?

– Нет, я и раньше с ней выходил: она на меня не давит, так что все спокойно.

– Как ощущения от сборов? Насколько команда уже готова к сезону?

– Тренировочный процесс еще идет. У нас остался еще один цикл здесь в Минске: уже будет больше льда, дважды в день, зал отпустит нас чуть-чуть, так что будем лучше себя чувствовать. Уверен, что следующая игра пройдет намного лучше.

– Болельщики очень долго ждали новостей о твоем контракте, в итоге – четыре года. Какие цели для себя ставишь и перед командой?

– Личные планы – выигрывать каждую игру и добиваться высоких результатов. Думаю, что у меня и у команды планы совпадают. Мы вместе идем. Четыре года впереди – спасибо за доверие, будем его оправдывать, – сказал защитник .