Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «С ним все должно быть в порядке. Деликатный вопрос, лучше не буду комментировать»

Генеральный менеджер «Миннесоты» высказался о ситуации с возвращением в США.

В середине июля стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию.

«С ним все должно быть в порядке, и с нами все должно быть в порядке. Но это деликатный вопрос, который я лучше не буду комментировать», – сказал .

Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/21, в сентябре 2021-го он подписал договор на 5 лет и 45 млн долларов.

В прошлом регулярном чемпионате он набрал 108 (47+61) очков за 81 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.