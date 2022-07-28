Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «С ним все должно быть в порядке. Деликатный вопрос, лучше не буду комментировать»

Генеральный менеджер «Миннесоты» высказался о ситуации с возвращением Кирилла Капризова в США.
В середине июля стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию.
«С ним все должно быть в порядке, и с нами все должно быть в порядке. Но это деликатный вопрос, который я лучше не буду комментировать», – сказал Билл Герин.
Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/21, в сентябре 2021-го он подписал договор на 5 лет и 45 млн долларов.
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 108 (47+61) очков за 81 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.