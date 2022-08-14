Пашнин о поражении «Металлурга» в финале Кубка Гагарина: «Это тяжело, а вспоминать еще тяжелее. Но это дает мотивацию»

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Экс-защитник «Металлурга» Михаил Пашнин высказался о поражении в финале Кубка Гагарина-2022.

Магнитогорцы в серии с ЦСКА вели 3-1, но в итоге уступили 3-4.

— Как проиграть с 3-1? Все было у вас в руках…

— Это тяжело… Очень. Тяжелая тема, особо неохота ее поднимать.

— Самое тяжелое поражение в вашей жизни?

— Я в финале с ЦСКА проигрывал «Ак Барсу», но это, конечно, не с 3-1. Это тяжело, а вспоминать еще тяжелее. Но это дает мотивацию. Значит, где-то что-то не так мы делали, надо разобрать свои ошибки и не повторять их.

— На ЦСКА теперь у вас зуб?

— Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково. Интересно играть с хорошими командами, в которых есть мастера и хорошие скорости. Чувствуется мужской хоккей, мне это нравится, – сказал игрок СКА.

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