Пашнин о поражении «Металлурга» в финале Кубка Гагарина: «Это тяжело, а вспоминать еще тяжелее. Но это дает мотивацию»

Экс-защитник «Металлурга» Михаил Пашнин высказался о поражении в финале Кубка Гагарина-2022.
Магнитогорцы в серии с ЦСКА вели 3-1, но в итоге уступили 3-4.
— Как проиграть с 3-1? Все было у вас в руках…
— Это тяжело… Очень. Тяжелая тема, особо неохота ее поднимать.
— Самое тяжелое поражение в вашей жизни?
— Я в финале с ЦСКА проигрывал «Ак Барсу», но это, конечно, не с 3-1. Это тяжело, а вспоминать еще тяжелее. Но это дает мотивацию. Значит, где-то что-то не так мы делали, надо разобрать свои ошибки и не повторять их.
— На ЦСКА теперь у вас зуб?
— Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково. Интересно играть с хорошими командами, в которых есть мастера и хорошие скорости. Чувствуется мужской хоккей, мне это нравится, – сказал игрок СКА.