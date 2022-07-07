В Кубке Гагарина со 2-го раунда будет общий посев по итогам регулярки. Первый раунд пройдет как прежде («СЭ»)

не определилась с форматом проведения следующего Кубка Гагарина.

В ближайшие дни лига планирует опубликовать календарь регулярного чемпионата. Однако формат плей-офф до сих пор не утвержден.

По информации , он будет обсуждаться уже после публикации календаря первой части сезона.

На данный момент есть наиболее вероятный вариант формата Кубка Гагарина. Планируется, что первый раунд плей-офф пройдет по прежней схеме – внутри Западной и Восточной конференций.

Со второго раунда будет составлен общий посев клубов по итогам регулярного чемпионата, в котором команда с самым высоким показателем сыграет с командой с самим низким.