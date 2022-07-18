КХЛ еще не определилась со структурой плей-офф. Окончательный вариант находится на согласовании

Формат проведения плей-офф по-прежнему не определен.

18 июля лига опубликовала календарь матчей нового сезона, в котором каждая команда проведет по 68 игр в регулярном чемпионате.

Однако структура остается под вопросом. По данным «Спорт-Экспресса», окончательный формат плей-офф все еще находится на согласовании.

Ранее сообщалось, что первый раунд плей-офф пройдет по прежней схеме – внутри Западной и Восточной конференций.

Со второго раунда будет составлен общий посев клубов по итогам регулярного чемпионата, в котором команда с самым высоким показателем сыграет с командой с самым низким.