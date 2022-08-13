Генменеджер «Авангарда» о нежелании игроков ехать в Омск: «У многих семьи и дети. Они смотрят на мегаполисы, центральные города»

Генменеджер высказался на тему нежелания хоккеистов играть в Омске.

– Вы почувствовали разницу между работой в Балашихе и Омске?

– Очевидно. Я даже не буду скрывать, что у многих ребят семьи и дети. Они в первую очередь смотрят на какие-то центральные города. Большие мегаполисы.

Понятно, что переезд в Омск накладывает свой отпечаток. Однако я могу сказать, что в городе, где я уже прожил практически полтора месяца, созданы все условия – и для быта, и для детей, и для досуга. Сейчас, когда откроется наша арена, она станет центром всеобщего притяжения.

– Приходится переплачивать, чтобы заманить игроков?

– Я не могу сказать, что мы кому-то переплатили. Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения. Топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Не буду называть конкретные фамилии, но они даже на меньшие деньги выбрали другие клубы. Это абсолютно нормально. Ничего удивительного в этом нет. Такой расклад читался, – сказал .

Омская команда с 2018 года проводила домашние матчи в Балашихе. Сезон-2022/23 клуб начнет в новом ледовом дворце в Омске.