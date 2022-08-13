Генменеджер «Авангарда» о вратарях: «Уровень Галимова меня устроил. Пикар отказался в последний момент, Галака вариант не заинтересовал»

Генменеджер сказал, что его устраивают нынешние вратари команды.

– Галимов выглядит неплохо, но у «Авангарда» нет вратаря, которого действительно можно считать твердо первым. Это лично ваша недоработка?

– Я бы, наверное, другое слово подобрал. Это не недоработка, а форс-мажор. Грубец имел контракт на нынешний сезон. Неприятное сообщение от него, что он решил не возвращаться, вынудило меня посмотреть все варианты, которые были доступны.

Изучению кандидатуры Стаса Галимова я уделил целый день. Посмотрел порядка 15 игр последнего сезона, когда он выступал в Финляндии, – хороших и не очень. Меня устроил его уровень. Поэтому сейчас и Стас будут выяснять, кто из них достоин начать чемпионат первым номером.

– Есть ли у вас планы, что кто-то может прийти по ходу чемпионата – как тот же Грубец полтора года назад?

– Меня на данный момент устраивает работа Васи и Станислава. Если на рынке появится человек, который даст нам безоговорочное преимущество во вратарской линии над остальными клубами, то мы с удовольствием его рассмотрим. Запас у нас есть. Мы мониторим ситуацию ежедневно.

– Сколько вратарей сорвалось?

– Имелся один конкретный вариант. Не буду скрывать, это (в итоге он подписал двусторонний контракт с «Эдмонтоном» на 2 года – прим. Sports.ru). С ним я лично разговаривал два раза. Мне казалось, что он очень заинтересован подписаться с нами. Но, сославшись на семейные обстоятельства, а у него двое маленьких детей, в последний момент он где-то в конце мая отказался.

С Ярославом Галаком мы провели предварительную беседу, но я не увидел, что его вариант с «Авангардом» как-то заинтересовал. Он отреагировал очень поверхностно. Самый конкретный вариант был с Пикаром. Мы рассматривали еще несколько вратарей. Но ни один из них не был настолько безоговорочным кандидатом, который мог бы нам дать полную уверенность.

– Будете до конца держать деньги и место под вратаря?

– Ситуация может измениться в любой день. Кто-то может появиться. Два-три интересных человека все еще не подписали контракты в Северной Америке. Не стану открывать фамилии и пока не буду ничего загадывать. Мы будем смотреть и надеяться на тех ребят, которые у нас есть в наличии, а не летать в облаках и ждать какого-то спасителя, – сказал .