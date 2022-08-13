Генменеджер «Авангарда» Волков: «За Михайлиса надо платить огромную компенсацию. В нашем бюджете не было средств на это»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, почему омский клуб не стал подписывать нападающего «Барыса» и сборной Казахстана Никиту Михайлиса.

— За него надо платить огромную компенсацию. В нашем бюджете не было средств на это. Но мы разговаривали с его отцом после чемпионата мира, объяснили, как можем использовать Никиту, и попросили рассмотреть возможность перейти в наш клуб, когда она представится. Он подписал контракт еще на год с «Барысом», но мы не закрываем эту дверь в будущем.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

— Связано ли отсутствие средств на приобретение Михайлиса с тем, что возросли расходы на перелеты, экипировку?

— Перелеты теперь обходятся существенно дороже. Экипировку Bauer и CCM просто невозможно достать. Наш новичок Алекс Броадхерст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед отъездом в Россию. Американский гражданин хотел заказать у себя в стране коньки. Но как только он подписал контракт с «Авангардом», ему отказали в исполнении заказа.

Бюджет клуба остался на прежнем уровне, но из-за увеличения отдельных статей расхода другие пришлось сокращать. Одна из них — расходы на приобретение игроков.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной