Фетисов – Овечкину: «Желаю, чтобы ты установил самый крутой рекорд в мировом хоккее – обогнал Гретцки»

пожелал побить рекорд .

Капитан занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

На счету российского форварда 780 шайб в регулярных чемпионатах, он уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

«Хотел бы пожелать тебе, Саша, чтобы ты установил самый крутой рекорд в мировом хоккее – обогнал Гретцки и стал лучшим бомбардиром в истории .

У тебя все для этого есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион во время церемонии перед финалом Кубка Овечкина.