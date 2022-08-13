Фетисов – Овечкину: «Желаю, чтобы ты установил самый крутой рекорд в мировом хоккее – обогнал Гретцки»

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Вячеслав Фетисов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

На счету российского форварда 780 шайб в регулярных чемпионатах, он уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

«Хотел бы пожелать тебе, Саша, чтобы ты установил самый крутой рекорд в мировом хоккее – обогнал Гретцки и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

У тебя все для этого есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион во время церемонии перед финалом Кубка Овечкина. 

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