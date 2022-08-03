Знарок об Овечкине и рекорде Гретцки: «На Сашу идет большое давление. Со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе добрые и ранимые»

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Олег Знарок считает Александра Овечкина прекрасным человеком.

– Сашка – хороший парень, прекрасный человек. Мы давно уже знакомы. И важно, что он помнит. Вообще повезло в жизни, что ребята мне звонят. Вот это душу греет.

Бывает, что и я звоню. Увижу, где-то что-то не идет. Набрал номер, поддержал, успокоил. Вот такое общение получается.

– Вам интересна гонка Овечкина за Гретцки? Или это для журналистов?

– Я понимаю, что на Сашу идет очень большое давление. А я думаю, у него и так все получится. Он все это тоже понимает.

Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками. А в душе-то мы совсем другие. Добрые и ранимые. И с возрастом это больше проявляется.

– Толстая кожа не нарастает?

– Нет-нет, появляется больше сентиментальности, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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