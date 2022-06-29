Орлов о рекорде Гретцки: «Мы хотим, чтобы у Овечкина получилось. Сейчас все думают об этом, высчитывают цифры»

Дмитрий Орлов отметил, что Александр Овечкин многое сделал для «Вашингтона»

– Понятно, что весь «Вашингтон» хочет, чтобы Александр Овечкин догнал и обогнал Уэйна Гретцки по голам. Но как это выглядит? Тренер заходит в раздевалку и говорит: «Так, сегодня все играем на Овечкина»?

– Это происходит скорее интуитивно. Когда ты в игре, то бурлит адреналин и ты сфокусирован. Когда есть возможность, и Саша открыт – даже без рекорда Гретцки все на него сделают передачу. Потому что ребята понимают: после его броска шайба чаще заходит в ворота, чем нет.

Да, сейчас все думают о рекорде, высчитывают цифры. А мы как партнеры хотим, чтобы у него это получилось. И этого хочет вся система «Вашингтона», потому что он очень многое сделал для франшизы, стал самым популярным игроком в городе.

Овечкин пришел, когда «Кэпиталс» даже в плей-офф не попадали. Но с ним все поменялось, выиграли Кубок Стэнли. Это дорогого стоит, если Саша побьет рекорд Гретцки. И особенно это важно для родных Овечкина, которые болеют за него всей душой, – сказал защитник «Вашингтона».