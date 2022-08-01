Яна Рудковская: «Овечкин – витязь, Илья Муромец. Он установит рекорд, который вряд ли побьют»

Продюсер Яна Рудковская верит, что форвард станет лучшим снайпером .

– Верите, что Овечкин побьет рекорд ?

– Конечно! Я думаю, что ему понадобится несколько лет на это. Я посчитала – где-то три-четыре года.

– У него как раз контракт с до 2026-го.

– Думаю, что он побьет рекорд Гретцки до окончания контракта. Потому что Саша – это русский витязь, это Илья Муромец. Не Алеша Попович, а именно Илья Муромец.

Саша может все, уверена, что он установит рекорд, который в будущем вряд ли кто-то побьет. В Овечкине я не сомневаюсь, мы дружим уже 17 лет, – сказала супруга Евгения Плющенко.