Яна Рудковская: «Овечкин – витязь, Илья Муромец. Он установит рекорд, который вряд ли побьют»

Продюсер Яна Рудковская верит, что форвард Александр Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ.
– Верите, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?
– Конечно! Я думаю, что ему понадобится несколько лет на это. Я посчитала – где-то три-четыре года.
– У него как раз контракт с «Вашингтоном» до 2026-го.
– Думаю, что он побьет рекорд Гретцки до окончания контракта. Потому что Саша – это русский витязь, это Илья Муромец. Не Алеша Попович, а именно Илья Муромец.
Саша может все, уверена, что он установит рекорд, который в будущем вряд ли кто-то побьет. В Овечкине я не сомневаюсь, мы дружим уже 17 лет, – сказала супруга Евгения Плющенко.