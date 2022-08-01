Яна Рудковская: «Овечкин – витязь, Илья Муромец. Он установит рекорд, который вряд ли побьют»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Яна Рудковская Матч ТВ Хоккей

Продюсер Яна Рудковская верит, что форвард Александр Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ.

– Верите, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

– Конечно! Я думаю, что ему понадобится несколько лет на это. Я посчитала – где-то три-четыре года.

– У него как раз контракт с «Вашингтоном» до 2026-го.

– Думаю, что он побьет рекорд Гретцки до окончания контракта. Потому что Саша – это русский витязь, это Илья Муромец. Не Алеша Попович, а именно Илья Муромец.

Саша может все, уверена, что он установит рекорд, который в будущем вряд ли кто-то побьет. В Овечкине я не сомневаюсь, мы дружим уже 17 лет, – сказала супруга Евгения Плющенко.

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