Юдин о сборной России U25: «Могут на равных играть со взрослыми. Драки украшают хоккей, закаляют характер молодых игроков»

высказался о драках на и о сборной России U25.

«Мне понравилась созданная команда России U25. Видно, что у нас много талантливой молодежи, они могут на равных играть со взрослыми командами. Стали единственными, кто обыграл чемпиона турнира. Считаю, что создание этой команды — отличная идея.

Также отмечу противостояние команды хозяев [ ] с «Авангардом». Про драки меня спрашивать бесполезно, не вижу в этом ничего плохого. Они закаляют характер молодых игроков, делают шоу.

Посмотрите, как турнир сразу стал узнаваем всего после одного периода. Драки украшают хоккей, Назаров все делает правильно», – сказал экс-защитник сборной России.

Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе