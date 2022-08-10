Андрей Назаров: «Драки объединяют. С их помощью поддерживаем настрой на тренировки, чтобы все были в тонусе»

высказался о драках в матчах «Сочи».

– Ваша команда не в первый раз начинает драться сразу после стартового вбрасывания. Это такая установка?

– Это не установка. Это жизнь, часть работы, которая помогает молодым понять, что это серьезный спорт. Драки объединяют и позволяют играть лучше.

– Потасовки во время тренировок между игроками «Сочи» вы объяснили тем, что хоккеисты бьются за место в составе. Вы, делая выводы о готовности того или иного хоккеиста быть в основе, обращаете внимание на то, кто дрался и кто победил?

– Значения это не имеет. Состав мы уже приблизительно знаем. Скажем так: с помощью драк поддерживаем настрой на тренировки, чтобы все были в тонусе, – сказал главный тренер .