Филатов о сборной России U25: «Надеюсь, клубы КХЛ дадут пацанам проявить себя»

Владимир Филатов подвел итоги Sochi Hockey Open.
В последнем матче сборная России U25 проиграла СКА (1:5).
«Был рад принять участие в таком турнире, рад за ребят, которые получили игровую практику. Надеюсь, что клубы КХЛ, за которые они выступают, дадут пацанам проявить себя. Им не нужно говорить все по несколько раз, понимают все с первого раза.
У нас было не так много времени, чтобы наиграть связки, но от игры к игре ребята прибавляли, по крайней мере, по содержанию. Неплохо проявили себя, могли одержать на одну победу больше. Но не над СКА, правда.
Эта сборная – «Красная машина» будущего? Рад, что она имеет такое красноречивое название», – сказал главный тренер сборной России U25.