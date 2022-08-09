Филатов о сборной России U25: «Надеюсь, клубы КХЛ дадут пацанам проявить себя»

Владимир Филатов подвел итоги .

В последнем матче сборная России U25 проиграла СКА (1:5).

«Был рад принять участие в таком турнире, рад за ребят, которые получили игровую практику. Надеюсь, что клубы , за которые они выступают, дадут пацанам проявить себя. Им не нужно говорить все по несколько раз, понимают все с первого раза.

У нас было не так много времени, чтобы наиграть связки, но от игры к игре ребята прибавляли, по крайней мере, по содержанию. Неплохо проявили себя, могли одержать на одну победу больше. Но не над , правда.

Эта сборная – «Красная машина» будущего? Рад, что она имеет такое красноречивое название», – сказал главный тренер сборной России U25.