Хмелевски о переезде в КХЛ: «Не думаю, что это перезагрузка. Просто возможность проявить себя»

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Саша Хмелевски высказался по поводу перехода в «Салават».

– Рассматриваете вы переезд в КХЛ, как возможность перезагрузить карьеру?

– Не думаю, что это перезагрузка карьеры. Это просто новый опыт, возможность проявить себя.

Я три года провел в профессиональном хоккее. Мне 23 года, мне не нужна перезагрузка, мне нужно просто идти вперед и помогать своей команде побеждать, – сказал форвард.

Напомним, последние два года Хмелевски выступал в системе «Сан-Хосе». В 19 матчах прошлого чемпионата НХЛ он сделал 8 голевых передач.

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