Анисин перешел в «Металлург» Жлобин

Нападающий Михаил Анисин будет играть в Беларуси.

34-летний форвард подписал контракт с «Металлургом» из города Жлобин до конца текущего сезона.

Анисин – воспитанник ЦСКА. В КХЛ он играл за «Сибирь», «Северсталь», «Югру», «Витязь», «Динамо», «Нефтехимик», «Донбасс», «Сочи» и новокузнецкий «Металлург». Также имеет опыт выступления в ВХЛ, чемпионатах Румынии и Словакии.

В сезоне-2021/22 Михаил играл за «Чебоксары» в ВХЛ-Б. В 12 матчах форвард набрал 11 (5+6) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+4».

Всего в КХЛ провел 382 игры с учетом плей-офф и набрал 199 (106+93) очков. В сезоне-2011/12 он выиграл Кубок Гагарина с «Динамо».

«Я подбираю игрока к игроку, искал хоккеиста такого плана. У меня есть мысль, что Анисин может стать заменой Тимиреву.

Не смотрю на то, что было. У каждого в карьере что-то когда-то где-то случалось. Мне больше интересно, насколько человек понимает хоккей, как он комбинирует, на что способен на площадке.

Простой пример: Михаил вышел на первую тренировку, никого не зная и будучи не в курсе наших требований, но сразу показал, что по игровому мышлению сильнее всех, кто приезжал до него. Это точно», – сказал главный тренер «Металлурга» Дмитрий Кравченко.