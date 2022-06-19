Анисин о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «У нас есть своя реликвия – победы на Олимпиадах и ЧМ. Это дороже, чем салатница из-за речки»

Михаил Анисин высказался об уменьшении количества легионеров в КХЛ.

– То, что число легионеров уменьшится в КХЛ, это даст шанс российским игрокам?

– Конечно. Я считаю, что надо возвращать наших взрослых игроков. Это лучше, чем искусственно давать шансы молодежи.

По иностранцам это двоякая ситуация. Я вижу, что идут дискуссии на этот счет. Кто-то говорит, что лимит на легионеров надо вообще убирать, кто-то – что ужесточать. Я считаю, что три иностранца в команде – оптимальный вариант.

Когда мы приезжаем за границу, могу сказать, что с распростертыми объятиями нас никто не ждет. Не играешь на топ-уровне – сразу начнется критика. А у нас, если иностранец, то все можно. И зачем нужны посредственности из ? Надо приглашать только мегазвезд, которые на три-пять голов выше по мастерству. Каким, например, был .

– Вам в вашей карьере встречались «обманщики хоккея» из легионеров?

– Встречались те, кому только нужно получить деньги и уехать отсюда. Вот сейчас идет обсуждение того, что не привезут в Россию. Ну и черт с ним! Что-то я не помню, чтобы чехи или канадцы возили к себе домой.

считается лучшей лигой в мире, но Кубок Стэнли – не трофей нашей страны. Хотя все ребята, которые смогли его выиграть, молодцы, для них лично это большой успех. Надо быть самим собой, а не молиться на иностранные кубки. У нас есть своя реликвия – победы на Олимпиадах и на чемпионатах мира, это дороже, чем какая-то салатница из-за речки, – сказал нападающий.

Аркадий Ротенберг о лимите в КХЛ: «В сезоне-2022/23 будет пять иностранцев, в сезоне-2023/24 – три. Договоренность есть»