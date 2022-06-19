Михаил Анисин: «Полностью поддерживаю специальную военную операцию. Все поняли, что Россия – великая держава, о которую нельзя вытирать ноги»

поделился мыслями о ситуации в Донецке.

– Вы успели поиграть в «Донбассе». Переживаете из-за того, что происходит в Донецке в последние годы?

– Сейчас, конечно, Донецку не до хоккея. То, что с 2014 года ведутся обстрелы, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому я полностью поддерживаю специальную военную операцию. Дай бог, чтобы все закончилось хорошо.

Все поняли, что сейчас не 90-е годы, что Россия является великой державой, о которую нельзя вытирать ноги. Дай бог всем здоровья и успехов в нашей политической ситуации.

– Может, и хоккейный клуб «Донбасс» вернется со временем.

– Дай бог. Все будут очень рады. Может, и в Луганске команда появится. И в Крыму. Есть куда развиваться. Завершим специальную военную операцию, и дальше видно будет.

– Григорий Лепс ездил на Донбасс с концертами. Вы неоднократно выступали перед болельщиками, а для солдат могли бы спеть?

– Григорий Лепс – великий певец, но я еще профессиональный спортсмен. Однако если ситуация этого потребует, то я не против, – сказал нападающий.

Напомним, выступал в с 2012 по 2014 год.

Анисин спел на закрытии сезона в «Чебоксарах»