Амиров о раке: «Часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого»

Форвард рассказал, что его раздражает жалость людей.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

– Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально.

– Часто в таких случаях бывает слишком много жалости со стороны людей.