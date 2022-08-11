Амиров о раке: «Часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого»

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Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал, что его раздражает жалость людей.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

– Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально.

– Часто в таких случаях бывает слишком много жалости со стороны людей.

– Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого спрашивать, – сказал 20-летний хоккеист.

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