Амиров о раке: «Часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого»

Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал, что его раздражает жалость людей.
В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
– Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально.
– Часто в таких случаях бывает слишком много жалости со стороны людей.
– Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого спрашивать, – сказал 20-летний хоккеист.