Родион Амиров: «Восстановление проходит отлично. Прохожу курсы, которые назначили врачи, тренируюсь»

Родион Амиров поблагодарил «Салават Юлаев» за поддержку.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

«Наш клуб выполнил колоссальную работу в плане лечения, организации. Например, мне помогали в Германии. Я очень благодарен «Салавату Юлаеву» за поддержку во всем. Большое спасибо руководству и всей системе клуба.

Восстановление проходит отлично. Сейчас я прохожу курсы, которые мне назначили врачи. Восстанавливаюсь, тренируюсь: все, слава богу, идет хорошо.

Что касается одноклубника из нашей системы, которому отказали в операции финские врачи, о котором так много писали. Речь не идет обо мне, но хочу ему пожелать от всех нас здоровья, здоровья и еще раз здоровья», – сказал нападающий.

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