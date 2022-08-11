Алтыбармакян о запретах в клубах: «В Сочи прыгнул с тарзанки, с высоты 200 метров. Потом Зубов подошел ко мне: «А если, не дай Бог, что-то? Давай поаккуратнее»

Нападающий «Сочи» ответил на вопросы о запретах в клубах.

– В «Сочи» есть запрет на использование электросамокатов. Зачем? Для чего?

– В клубе заботятся о нашем здоровье. Я не вижу проблем. Ну, съездим на такси – оно не такое уж дорогое. Пройдусь по набережной – только в плюс будет. Сам я не использую самокат, катаюсь на «Ниве». Главное, чтобы ее не запретили!

– Вы известный любитель российского автопрома. В США не встречали наши машины?

– В Чикаго «девятку» видел! У меня у самого первая машина была «девятка», досталась мне от отца. Но в Америке я ничего подобного встретить не ожидал. Она еще была какого-то нестандартного бежевого цвета. Номера американские. Все это вызывало диссонанс. Был в шоке!

На самом деле, американцы молодцы. У них их старые автомобили, как правило, не просто на ходу, а в очень хорошем состоянии.

– Какие самые странные запреты в клубах вы встречали?

– Помнится, я здесь в Сочи с тарзанки прыгнул, с высоты 200 метров. Дело было уже после сезона. Заснял, выложил все в блог. Потом Сергей Саныч Зубов подходит ко мне «Ты чего? А если, не дай Бог, что-то? Давай поаккуратнее».

– Но аккуратнее вы, смею предположить, не стали.

– С тарзанки второй рад пока не прыгал (смеется). Но вообще я любитель адреналина. Ездил на треке, где проходил этап «Формулы-1». Меня так прокатил заслуженный гонщик, что я бы сам так ни за что не поехал! Страшнее, чем с тарзанки прыгать. Хотя я, когда еще по Питеру на «девятке» ездил, ошалелый был, – сказал Алтыбармакян.