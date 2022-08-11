Алтыбармакян о драке в матче с «Адмиралом»: «Не пытался расположить к себе тренера таким способом. Драка на первых минутах выбила меня из колеи»

рассказал о причинах драки в матче с .

– Вы подрались в матче с «Адмиралом». Драки – это ваша среда или же попытка показать себя перед тренером, который такие перформансы любит?

– Не было ничего такого. Уж точно я таким способом не пытался расположить к себе тренера. Я точно не хотел драться на первых минутах матча. Это меня даже немного выбило из колеи.

Там было как? Шулак загнулся немного после силового приема. Я поехал, меня толкнули, я приобнял. Все.

Ну а так, я всегда готов, если идет какая-то толкотня на пятаке или нужно заступиться за партнера. В АХЛ у меня были неплохие драки, – сказал нападающий .