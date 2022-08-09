сообщил, что сыграл бы с журналистами в игру «Серый дельфин».

– Вчера журналисты играли в футбол против руководства «Авангарда». Во что пресса может сыграть с руководством «Сочи»?

– Я бы устроил для вас игру «Серый дельфин». Я бы вас всех посадил в бассейн и поставил бы кучу пива. Вы бы его глушили, и кто первый обблевался – тот и серый дельфин. Готовьтесь!

– Жаль, это не футбол.

– Я всегда это приветствую и говорю, что это хорошо, когда к общему делу привлекают как можно больше журналистов и блогеров. Они ведь продвигают спорт, помимо хоккеистов.

– Форвард «Сочи» раньше вел блог. Прежнее руководство клуба это ему запретило. А вы разрешите?

– Я отношусь к блогерству положительно. Главное, чтобы это не мешало хоккею. У нас с Андреем об этом был разговор. Я сказал ему: «Слушай, если тебе это помогает, если тебе нужен этот драйв – ради Бога, вперед. А если это вредит хоккею, и ты плохо играешь – конечно, надо что‑то удалять», – сказал главный тренер .