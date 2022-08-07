Алтыбармакян о драках в матче с «Авангардом»: «Это хоккей. Здесь не принято целовать друг другу задницу. Не думаю, что мы ведем себя грязно»

высказался о драках в матчах «Сочи».

– на публике выглядит харизматичным и эпатажным. Но какой он внутри команды?

– На самом деле он абсолютно спокойный человек. В ходе тренировочного процесса дает игрокам заниматься, как они могут. Самое главное – старание. Кто не старается, тот пробежит лишний круг. Если до игрока не доходят указания тренера, то будет больше заниматься.

Но все идет спокойно, планомерно. Необходимо лишь делать то, что говорит Андрей Викторович, установки главного тренера не обсуждаются.

– Вы являетесь одним из главных весельчаков лиги. Пошутили ли уже как-нибудь над Назаровым?

– Тут особо не пошутишь. К тренеру нужно проявлять уважение. Если ты не уважаешь своего тренера, то тебе нечего делать в команде. Наш наставник ведет нас, а мы все идем за ним. У нас настоящее хоккейное братство.

– Команда Назарова обсуждается в немалой степени из-за регулярных драк: то во время матчей, то на тренировках.

– Не думаю, что мы ведем себя грязно. Например, в недавнем контрольном матче против «Авангарда» игроки из омского клуба поступили хуже. Мы вышли на площадку, расставились и приготовились немного помахаться кулаками. Это ведь хоккей. Здесь не принято целовать друг другу задницу. Таким хоккеем мы привлекаем зрителя.

Игра против Омска была едва ли не самой яркой на предсезонном турнире в Сочи. Много голов, много удалений. Через такие матчи можно отлично подготовиться к сезону.

– Что ответите людям, которые критикуют «Сочи» за такой стиль?

– Весело, наверное, сидеть за экраном компьютера или на диване и комментировать матчи. Другое дело – выйти на площадку, где ты можешь получить по лицу, и биться за свой клуб. В конце концов, это наша работа, мы получаем за нее деньги. Хейтерам не хочу ничего отвечать. У каждого есть свое мнение, пусть высказывают. Сколько людей, столько и мнений, – сказал форвард «Сочи».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде