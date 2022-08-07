Андрей Алтыбармакян: «Богатым в Америке живется неплохо. В Иллинойсе дорого, чтобы не париться о жилье, нужно играть в НХЛ»

рассказал о жизни в США.

Последние 2 сезона нападающий провел в системе «Чикаго», где выступал за фарм-клуб команды в – .

– Как жилось в США?

– Богатым в Америке живется неплохо. Жилье в том же Рокфорде, о котором никто не знает, было относительно дешевым. За аренду нормальной квартиры с видом на стадион я платил 1350 долларов в месяц. Для сравнения, аренда машины мне стоила 1150 долларов. Вот это меня удивило. В принципе, мог спать в машине.

Если же брать весь Иллинойс, то там дорого. Особенно с налогами. Чтобы там жить и не париться о жилье, нужно играть в и зарабатывать соответствующе. Меня черной икрой не кормили.

Хорошо, что родители в России могли сами себя обеспечивать, поэтому мне на жизнь хватало. И я не из тех людей, кто будет сорить деньгами. Теперь буду больше помогать родителям, ведь у меня большая семья, надо поставить сестер на ноги. Мама и папа сделали многое в этой жизни для нас, бабушке тоже надо помочь. Дедушек, к сожалению, не осталось, – сказал форвард .