Тренеры и администрация «Авангарда» сыграли в футбол с журналистами. Команда омского клуба «Охранники Крылова» победила всухую

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ любительский футбол Sochi Hockey Open Александр Крылов Хоккей

Администрация и тренеры «Авангарда» провели дружеский футбольный матч с журналистами.

Игра между командами «Охранники Крылова» и «Мощные СМИ» прошла 8 августа в Сочи на стадионе «Фишт».

В состав команды «Охранники Крылова» вошли сотрудники омского клуба КХЛ, за «Мощные СМИ» играли журналисты, приехавшие на Sochi Hockey Open-2022.

Команду «Авангарда» возглавил председатель совета директоров клуба Александр Крылов. В нее также вошли гендиректор клуба Сергей Белых, помощники главного тренера «Авангарда» Антон Курьянов и Сергей Звягин и другие представителя штаба.

Игра проходила в формате 8х8, команды провели два тайма по 30 минут. Отмечается, что матч шел не на всем поле, а лишь на четвертинке с маленькими воротами.

Победу одержали «Охранники Крылова» со счетом 3:0. При этом «Мощные СМИ» выиграли в серии пенальти.

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