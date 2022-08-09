Тренеры и администрация «Авангарда» сыграли в футбол с журналистами. Команда омского клуба «Охранники Крылова» победила всухую

Администрация и тренеры «Авангарда» провели дружеский футбольный матч с журналистами.
Игра между командами «Охранники Крылова» и «Мощные СМИ» прошла 8 августа в Сочи на стадионе «Фишт».
В состав команды «Охранники Крылова» вошли сотрудники омского клуба КХЛ, за «Мощные СМИ» играли журналисты, приехавшие на Sochi Hockey Open-2022.
Команду «Авангарда» возглавил председатель совета директоров клуба Александр Крылов. В нее также вошли гендиректор клуба Сергей Белых, помощники главного тренера «Авангарда» Антон Курьянов и Сергей Звягин и другие представителя штаба.
Игра проходила в формате 8х8, команды провели два тайма по 30 минут. Отмечается, что матч шел не на всем поле, а лишь на четвертинке с маленькими воротами.
Победу одержали «Охранники Крылова» со счетом 3:0. При этом «Мощные СМИ» выиграли в серии пенальти.