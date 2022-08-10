Карандин о судействе в КХЛ: «Подозреваю, кто-то насмотрелся матчей НХЛ и решил собезьянничать, пустить все на самотек»

Юрий Карандин высказался о деградации судейства в КХЛ.

– Ваша версия – откуда идет сомнительный стиль арбитража?

– Этот вопрос – к главному арбитру. Подозреваю, что кто-то насмотрелся матчей – и решил собезьянничать, дать игрокам свободу, пустить все на самотек. Но в НХЛ – высший уровень мастерства, а у нас сегодня пилотаж средний, отсюда много мелкого фола и грязной игры.

Поймите, в этом мелком фоле мы теряем наш хоккей! И дальше обречены играть, как на последней Олимпиаде, когда с трудом наковыривали один-два гола за матч. При этом наша молодежь в чемпионате не будет расти – не говоря о постоянных травмах. По сути, таким судейством сами по себе бьем и выдавливаем таланты за океан.

Все это очень серьезные вопросы, постоянно задаю их в печати – увы, без ответа! Спит руководство судейского корпуса – спит и лига. Печально!

– Может, вам проявить инициативу?

– Если ли у всех официальных лиц в нашем судейском корпусе завязаны рты и руки, то готов принять в реформировании арбитража активное участие. Опыт есть, силы – тоже.

Много общаюсь с нашими судьями, есть поддержка и понимание, что нужно делать. Никто не хочет спокойно сидеть и смотреть на эту деградацию! – сказал бывший советский арбитр.

Карандин о судействе: «Просто шокирован состоянием дел. И не только я. Звонили ведущие арбитры КХЛ, поблагодарили, что сказал о деградации»