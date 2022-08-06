Карандин о травме Мичкова: «Емелин умышленно атаковал коленом. Молчание лиги и главного арбитра шокирует. В НХЛ с Кросби и Макдэвидов пылинки сдувают»

Юрий Карандин считает, что атаковал не по правилам.

– Честно скажу, был возмущен судейством матча сборной России U25 и минского «Динамо» на турнире в Сочи. Причем шокировал и абитраж, и послематчевая реакция. Специально взял паузу в полтора дня, думал, что будет скандал и жесткое наказание – но, увы, тишина. Печально!

– Юрий Павлович, вы об эпизоде Мичков – Емелин?

– Совершенно верно. Почему-то многие говорят, что там был якобы чистый силовой прием, но ведь это не так. Повтор по ТВ с одной камеры не очень информативен, но вы посмотрите фотографии – Емелин выставил колено и фактически умышленно им атаковал. Мальчишка шел с шайбой, на двух ногах, уходил вправо – и на встречном движении было достаточно простого контакта коленом в колено, чтобы гарантировать травму. Стопроцентное удаление!

– Некоторые эксперты говорили, что так Емелин «пригласил» Мичкова во взрослый хоккей...

– Комментарии дилетантов, а также людей, которые ищут работу и находятся на подтанцовке у судейского руководства, нужно убирать. В хоккее во всех лигах правила одинаковые – нет юношеского хоккея, молодежного или взрослого. Так что такие высказывания – просто жонглирование словами и замыливание темы!

Меня больше всего удивляет, что мы не видим официальных комментариев. Эпизод скандальный, который привел к травме самого талантливого хоккеиста нового поколения. Тем более что для Емелина такой прием далеко не первый, он их поставил на регулярную основу. Поэтому молчание главного арбитра и лиги меня просто шокирует.

– Что делать?

– Давайте брать пример с нынешней НХЛ, где сдувают пылинки с канадских звезд – с Кросби и Макдэвидов. В свое время то же самое делали с Уэйном Гретцки – любой контакт с ним наказывался арбитрами по максимуму, они мне сами об этом говорили. Что логично: Канада умеет ценить и охранять своих звезд.

Сегодня в России каждый талант – на вес золота, давайте каждого беречь. А у нас в арбитраже какая-то анархия. С нынешним уровнем судейства своих самых талантливых юниоров мы до взрослого хоккея просто не доведем, – сказал бывший советский арбитр.

Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ